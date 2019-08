Schianto auto-Vespa: grave un 50enne

Grave incidente nel pomeriggio di giovedì in via Marona a Monticello di Fara, frazione di Sarego. Un 50enne, M.C., residente a Monticello di Fara, si è scontrato con la sua Vespa con un'auto condotta da F.D., 81enne residente poco lontano dal punto dello schianto. Ad avere la peggio il motociclista che è stato portato al San Bortolo di Vicenza con l'elisoccorso in codice rosso per le ferite ricevute.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale lo scooter era diretto a Sarego con provenienza Lonigo quando si è scontrato con la vettura proveniente dalla direzione opposta e che stava svoltando a sinistra in una corte privata. Le cause e gli accertamenti per stabile le responsabilità sono comunque al vaglio delle forze dell'ordine. Il 50enne, a causa della rovinosa caduta dopo lo schianto, ha perso conoscenza ed è stato trattenuto in ospedale per accertamenti.