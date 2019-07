Frontale auto-scooter: gravissimo 55enne

È in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza e, secondo le ultime informazioni, rischierebbe l'amputazione di una gamba il 55enne (C.G. le iniziali) di Locara San Bonifacio in provincia di Verona vittima di un terribile schianto avvenuto nel pomeriggio di lunedì, verso le 14, in via Ca' Bianca ad Almisano di Lonigo.

Secondo la ricostruzione della polizia locale di Lonigo, intervenuta sul posto, l'uomo alla guida del suo scooter Piaggio si è scontrato frontalmente con una Fiat 500 mentre stava percorrendo la stretta via della frazione del paese. Il 55enne è stata sbalzato dalla moto e si è schiantato sul parabrezza dell'auto, per poi finire a terra. Soccorso dal Suem, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza con gravi ferite, sopratutto a una gamba, ed è stato ricoverato in terapia intensiva.

Al volante della 500 una ragazza, M.E., 28enne di Montebello Vicentino, che ha riportato solo lievi ferite e uno choch emotivo. La donna è stata portata al nosocomio di Arzignano dove le hanno riscontrato un colpo di frusta. I rilievi della polizia locale, che non escludono il fattore della velocità nella dinamica dell'incidente, stabiliranno eventuali responsabilità.