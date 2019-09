Schianto auto-scooter: grave un 16enne

Stava tornando da scuola in sella al suo scooter quando, all'altezza del bivio di via Roma a Breganze, si è scontrato con una Peugeot 297. Ad avere la peggio, nel violento impatto, il conducente del motorino, un 16enne del posto.

Il ragazzo è stato sbalzato di diversi metri, finendo sul marciapiede opposto e restando a terra dopo l'impatto mentre lo scooter è andato distrutto. Sul posto è arrivata un'ambulanza che l'ha portato al pronto soccorso di Santorso in codice rosso. Il 16enne ha riportato delle probabili fratture ma è sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione l'adolescente si stava dirigendo verso il centro di Breganze quando è avvenuto l'impatto con l'auto. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Nello schianto la parte anteriore della Peugeot è stata sfondata dal motorino mentre la conducente della vettura, una 25enne di Mason, non ha riportato ferite. La strada è rimasta chiusa al traffico durante le operazione di recupero dei mezzi e i rilevamenti del sinistro.