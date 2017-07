Vicenza, schianto auto-moto, grave un centauro: traffico in tilt

Un motociclista 45enne ricoverato al San Bortolo in codice rosso. È questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì in tangenziale sud tra Vicenza ovest e Vicenza est, in direzione Torri di Quartesolo.

Per cause ancora da chiarire un'auto si è schiantata con una motocicletta. Il conducente di ques'ultima ha avuto la peggio ed è stato portato in ospedale dai sanitari del Suem. Lunghe code si sono formate bloccanto il traffico che alle 19:30 era ancora rallentato.