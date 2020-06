Schianto auto-moto: due persone ferite

Schianto tra un'auto e una moto nel pomeriggio di domenica sull'Altopiano di Asiago. L'incidente è avvenuto lungo la SS349 Val d'Assa, ai confini col Trentino. Secondo una prima ricostruzione l'auto stava svoltando in un parcheggio quando è avvenuto lo scontro con la moto.

Il conducente e la passeggera della 2 ruote sono stati sbalzati di sella, finendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Suem che ha condotto in ospedale con un codice giallo le vittime dell'incidente. I due non sarebbero in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine anche attraverso la GoPro che era fissata sulla moto.