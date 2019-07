Schianto auto-moto, due feriti: gravissima una donna

Due feriti gravi, uno dei quali, una donna, ricoverata nel reparto rianimazione del San Bortolo. È questo il bilancio del terribile schianto avvenuto verso le 14 di martedì lungo la Regionale 11 nel comune di Creazzo. L'incidente ha visto coinvolto una Fiat Grande Punto e una moto Honda.

Secondo i primi rilievi sembra che la Punto, mentre viaggiava da Vicenza verso Altavilla, nella stessa direzione della moto, a un certo punto ha svoltato a sinistra. In quel momento è sopraggiunta la Honda che ha centrato la parte posteriore della vettura.

Nell'urto ad avere la peggio sono stati i due centauri, che sono stati sbalzati sulla strada, con conseguenze peggiori per la donna seduta dietro. Sul posto sono arrivati Suem per i soccorsi e polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente anche attraverso le immagini delle numerose videocamere di sorveglianza presenti in loco.