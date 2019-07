Schianto auto-moto: padre e figlio in ospedale

Grave incidente sabato pomeriggio verso le 15:30 in via Risorgimento a San Pietro Mussolino. È di due feriti, padre e figlio, il bilancio dello schianto tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista e il suo passeggero che, a causa del violento urto, hanno fatto un volo di diversi metri fuori dalla carreggiata.

Il padre, alla guida del mezzo, è stato ricoverato da un'ambulanza del Suem in codice rosso al San Bortolo di Vicenza con una ferita emorragica alla gamba, mentre il figlio è finito in ospedale in codice giallo.

Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul posto, l'auto che si stava dirigendo verso l'alta valle, ha centrato la moto che proveniva nella direzione opposta. Accertamenti in corso da parte dei vigili.