Schianto tra auto all'incrocio: conducente ferita

È di una donna ferita in maniera lieve il bilancio dell'incidente avvenuto mercoledì mattina verso le 8 a Lonigo di fronte ai carabinieri e di fronte al cimitero, all’incrocio tra via Circonvallazione e via Santa Marina

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, una Peugeot sarebbe uscita dallo stop tamponando una Fiat 600 proveniente da via Preon. L'auto è finita addosso a una Panda.

La conducente della 600 è stata soccorsa da un'ambulanza del Suem.