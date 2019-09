Schianto tra due auto, una si cappotta: due in ospedale

Una mancata precedenza potrebbe essere la causa dell'incidente avvenuto nella mattinata di giovedì a Torrebelvicino, in via 25 luglio, proprio all'altezza del raccordo della variante Torre sulla provinciale 46. Il bilancio è di un uomo e una donna feriti, portati all'ospedale di Santorso in codice giallo.

Dalla ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, una Ford Fiesta con al volante R.G. , donna 34enne residente a Schio, è stata centrata in pieno da una Renault Scenic condotta da un uomo di 34 anni, sempre scledense. Secondo una prima ipotesi quest'ultimo non avrebbe rispettato la precedenza.

Ad avere la peggio la Fiesta che, a causa dell'impatto, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem in soccorso ai due conducenti. I rilievi sono stati raccolti dai carabinieri di Valli del Pasubio mentre la polizia locale Alto Vicentino si è occupata della viabilità, chiudendo al traffico la variante durante le operazioni.