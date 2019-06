Schianto auto-tir, grave una donna: Valsugana bloccata

Nella notte tra venerdì e sabato, alle 5.40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 47 Valsugana, nei pressi dello svincolo di Rosà per uno scontro tra un camion e un’auto. Nell'incidente è rimasta ferita gravemente una donna.

La squadra dei pompieri arrivata dal distaccamento di Bassano, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto una signora, rimasta incastrata nell’abitacolo della Skoda andata a fermarsi contro il muro del sottopasso del ponte dopo lo scontro contro il mezzo pesante.

La settantenne, ferita, è stata presa in cura dal personale del suem 118, che l’ha stabilizzata per poi trasferirla in ospedale di Bassano in codice rosso. Illeso l’autista polacco del mezzo pesante, che viaggiava in direzione Trento.

La strada durante le operazioni di soccorso è rimasta bloccata e si sono formate lunghe code. I carabinieri hanno deviato il traffico e d eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.