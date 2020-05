Schianto auto-camion in galleria: grave un 26enne

Poco dopo le 16 di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 246 nel tunnel che collega il comune di Cornedo a Cereda per uno scontro tra un’auto e un camion: ferito gravemente un giovane.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi e lavorato con cesoie divaricatori e martinetti idraulici per liberare il 26 enne di Valdagno, rimasto incastrato tra le lamiere della Renault Clio. L’automobilista è stato stabilizzato dal personale del sanitario del SUEM e trasferito in eliambulanza in ospedale in codice rosso. Illeso l’autista del camion.

I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico e d eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.