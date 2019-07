Schianto nella notte: muore un ciclista 58enne

AGGIORNAMENTO ORE 9:46

I dettagli dell'incidente dopo i rilievi dei carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, alle ore 22.30 circa del 30 luglio 2019, sono intervenuti a Villaga lungo la strada provinciale Euganea Berica, a seguito di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto Claudio Bassetto, 58enne residente a Legnago (VR).

L’uomo, mentre si trovava alla guida del suo velocipede e percorreva la provinciale in direzione di Sossano, è stato tamponato da un’autovettura condotta da un diciannovenne residente a Barbarano Mossano. Il ciclista, a seguito del violento urto, è stato sbalzato nel fossato adiacente la sede stradale, e nonostante il prodigarsi dei sanitari del 118 giunti dagli ospedali di Noventa Vicentina e Lonigo è morto poco dopo a seguito delle gravi lesioni riportate.

Come prassi il conducente del veicolo è stato sottoposto, presso l’Ospedale Civile di Vicenza, ai previsti accertamenti finalizzati a verificare se al momento dell’accaduto si era messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, i cui risultati saranno noti nelle prossime ore, mentre entrambi i veicoli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria berica informata dell’accaduto, sono stati sottoposti a sequestro.

