Travolto da un'auto in bici: grave 52enne

Grave incidente nella tarda serata di martedì in strada Cartigliana a Bassano del Grappa. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale intervenuta sul posto, verso le 21:30, all'incroco con via Monsignor Rodolfo, una Polo Volkswagen condotta da S.C., ragazza 22enne residente in città, si è scontrata - per cause in corso di accertamento con una bicicletta condotta da S.A., 52enne di origine africana sempre residente a Bassano.

A causa dello schianto l'uomo è finito a terra ed è stato soccorso dai medici con un'ambulanza del Suem 118 che l'ha portato al San Bortolo di Vicenza in codice rosso. La polizia locale sta procedento con gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.