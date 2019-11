Schianto in A13: papà, mamma e neonata perdono la vita

Sono tre le vittime di un incidente mortale avvenuto la notte scorsa sull'autostrada A13 Bologna-Padova all'altezza di Saletto di Bentivoglio (km 15): inizialmente di era parlato di tre giovani sui trent'anni, un ragazzo e due ragazze, mentre adesso è confermato che si trattasse di una famiglia.

Le vittime sono Daniele Miniati, papà di 32 anni, Anna Pieropan, mamma di 29 e la figlia Diletta di soli 5 mesi, originari della provincia di Vicenza: viaggiavano a bordo di un camper. I tre sarebbero stati tamponati per poi ribaltarsi. Coinvolto anche un pullman (a bordo dei ragazzi di Pordenone che stavano rientrando da Lucca per il Lucca Comics) e poi una catena di collisioni. I genitorni sono morti sul colpo dopo l'impatto con il pullman. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la bambina ma è morta anche lei.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato innescato dal conducente di una Ford Fiesta che, per motivi ancora da chiarire, ha tamponato il camper che lo precedeva. L'utilitaria è finita fuori strada, mentre il Ducato/camper dopo una sbandata e l'urto contro il newjersey si è capovolto in mezzo alla carreggiata ed è stato preso in pieno dal pullman.

I conducenti dei due veicoli che hanno tamponato il camper (utilitaria e pullman) sarebbero indagati per omicidio stradale.

Alla guida dell'utilitaria, una Ford Fiesta, c'era un 19enne di Napoli neopatentato (ha conseguito la patente a maggio 2019), mentre il conducente del pullman è un 53enne originario della ex Jugoslavia e residente in Italia.

In collaborazione con Bolognatoday

(articolo in aggiornamento)