Schianto in A13, comunità di Schio in lutto: "E' un giorno tristissimo"

E' una tragedia immane quella che ha travolto la famiglia Minati. Anna e Daniele si erano sposati nell'agosto 2017 e dal loro amore, il 31 maggio scorso, era nata la piccola Diletta. Mamma, papà e figlia, venerdì sera erano a bordo di un Ducato/camper coinvolto nel terribile incidente avvenuto sull'autostrada A13.

La notizia della morte della giovane famiglia ha scosso la comunità di Schio, comune nel quale vivevano nel Quartiere del Sacro Cuore. Una famiglia molto conosciuta e stimata.

"E' un giorno tristissimo", il commento del sindaco Valter Orsi, "Ci stringiamo attorno alle famiglie, che erano molto conosciute e stimate in città. Non ci sono parole, non ci rimane che stringerci attorno a questi nostri cittadini colpiti con un lutto terribile".

Non è escluso che nel giorno dei funerali possa essere proclamato il lutto cittadino, ma al momento il sindaco Orsi spiega di "non poter anticipare nulla. Ho intenzione di parlare con i familiari prima di prendere qualsiasi decisione". Lo stesso sindaco ha assicurato che ai congiunti della famiglia "daremo tutto il nostro appoggio possibile, anche mettendo a disposizione i nostri psicologi e altre figure professionali simili".