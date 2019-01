Arrotata da un camion dei rifiuti: autista accusato di omicidio stradale

Drammatico incidente mortale, questa mattina alle 8.20, in via Quasimodo a Sarego. Una 55enne residente in zona, Sandra Bertola, è stata investita da un camion dei rifiuti in retromarcia. Al volante c'era un 30enne di Lonigo, F.C., dipendente della ditta Ideal Service, ora accusato di omicidio stradale.

Secondo la ricostruzione della polizia locale di Lonigo, la vittima aveva appena portato l'auto in una vicina officina e stava rientrando a casa; proprio in virtù del breve tragitto, non aveva con sé la borsa e i documenti. Mentre attraversava la strada, la tragedia. L'impatto con il mezzo è stato devastante e il personale del Suem 118 accorso sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Il corpo è stato riconosciuto prima da un collega - Bertola lavorarva in un supermecato M.D. lì vicino - poi, nel primo pomeriggio la conferma ufficiale da parte dei famigliari, marito e figlio 28enne.

Il magistrato Corno ha immediatamente aperto un fascicolo e spetterà ora agli investigatori fare completa chiarezza sulle reponsabilità. A F.C. è stata anche ritirata la patente.