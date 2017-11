Sarego: 70enne investito muore sul colpo

Non c'è stato scampo per un 70enne di Meledo di Sarego, investito mentre camminava lungo via Monte Grappa, portando la sua bici a mano. Mario Mazzocco è stato colpito dallo specchietto di un furgone in transito ed è stato travolto, volando per alcuni metri.



Il conducente si è fermato ed ha allertato i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri di Barbarano. La vittima abitava a qualche centinaio di metri dal luogo dell'incidente.