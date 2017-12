Tre auto coinvolte nel frontale, sei feriti: quattro sono gravi

Maxi incidente domenica pomeriggio verso le 15:20 sulla statale 500 al chilometro 6 in località Meledo di Sarego. Per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri di Noventa Vicentina, un 57enne residente a Brendola alla guida di una Toyota Hybrid ha invaso la corsia opposta centrando frontalmente una Hyundai Jazz con a bordo due uomini e due donne di Montecchio Maggiore, tutti sulla settantina. Subito dopo lo schianto una Ford Fiesta, condotta da una 29enne, ha tamponato la Hyundai.

Tutte e sei le persone sono state portate all'ospedale di Arzignano. I quattro occupanti della Hyndai, sciacciati dalle altre due auto, hanno avuto la peggio e sono stati ricoverati con diverse fratture e contusioni. La squadra dei vigili del fuoco di Lonigo, intervenuta sul posto, ha messo in sicurezza le auto e soccorso i feriti assieme al personale del suem intervenuti con più ambulanze. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 17.30

