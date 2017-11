Sarego, frontale tra due auto: 5 feriti

Intorno alle ore 10 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo in via Trissino angolo via Palladio a Sarego per lo scontro tra due autovetture. Il bilancio è di 5 feriti, per fortuna non gravi

La squadra dei pompieri accorsa da Lonigo ha estratto il conducente rimasto incastrato all’interno dell’Opel Moka scontratosi contro un pick up L200 Mitsubishi. Tutti i feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 e trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.