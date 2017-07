Sarego, auto nel fosso: morto 36enne

Non c'è stato scampo per un 36enne, finito nel fosso con la sua sua auto lungo la SP 500, a Sarego. L'incidente è avvenuto alle 14 di sabato pomeriggio e sul posto, oltre al Suem 118, sono intervenuti anche i pompieri e la polizia locale di Lonigo.



L'uomo, di origini indiane e residente nei pressi dell'incidente, è deceduto per le gravi lesioni riportate. I vigili del fuoco, intervenuti anche con l’autogru di Verona hanno estratto la salma, messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e recuperato la Ford Focus. La polizia ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.