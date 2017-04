Sarego, auto carambola e si ribalta sorpassando un trattore: tre feriti gravi

Un incidente avvenuto verso le 13:20 di martedì a Meledo di Sarego in via Veneto lungo la Provinciale 500 verso Lonigo, ha coinvolto una Ford C Max che, superando un trattore, lo ha toccato sulla parte sinistra. Il conducente, dopo essere entrato in collisione, ha perso il controllo dell’auto, andando ad urtare con gli scalini d’ingresso di un’abitazione per poi carambolare, abbattere un palo dell’illuminazione e parte di una recinzione.

Gli occupanti della vettura sono riusciti a uscire, se pur feriti, e sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Arzignano. Solo uno, il conducente, un 38enne rumeno, aveva con se i documenti. Illeso l’agricoltore che guidava il trattore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con il recupero dei mezzi.