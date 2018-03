Sarcedo, auto sbanda per il ghiaccio: camion evita il frontale e finisce nel fosso

Si è visto improvvisamente un'auto di fronte nella sua corsia di marcia e ha perso il controllo del suo camion da 35 quintali ribaltandosi su un fianco dentro al fossato. L'incidente è successo questa mattina verso le 10 in via Togarelli a Sarcedo in direzione Zugliano.

Il conducente dell'autocarro, W.A.G.C. classe 1982, cittadino dello Sri Lanka, residente a Verona, ha perso il controllo del suo mezzo a causa del manto stradale coperto di neve e per lo sbandamento di un'auto proveniente dall'opposto senso di marcia. L'autocarro ha evitato il frontale ma si è ribaltato. Fortunatamente nessun ferito nell'incidente.