Santorso, perde il controllo e centra un'auto in sosta: ferita una 50enne

Incidente venerdì, intorno alle 12, in via IV Novembre, a Santorso. Una Ford Fiesta condotta da una 50enne di Cogollo del Cengio, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Dodge che si trovava in sosta fuori dalla carreggiata.

A seguito dell'urto la Ford fiesta ha ruotato su se stessa e si è capovolta terminando la corsa in mezzo alla carreggiata. La conducente è stata trasportata all'ospedale di Santorso per gli accertamenti del caso. Sul posto una pattuglia del Consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio per i rilievi.