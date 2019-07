Schianto tra due auto, una finisce fuori strada: grave il conducente

Alle 21 circa di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Martiri della Libertà lungo la SP 350 a Santorso per un incidente stradale tra due auto: un ferito.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Schio, hanno soccorso l'autista della Ford Fiesta, finito dopo una carambola fuori strada, urtando prima contro il guard-rail, che ha divelto la cappotta dell'auto. L'uomo è stato preso in cura dal personale del Suem 118, stabilizzato e trasportato in ospedale. Illeso l'autista dell'Audi A3.

La polizia locale di Schio ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminato dopo circa un'ora.