Frontale tra auto, una si cappotta fuori strada: due feriti

E' di due feriti il bilancio del frontale avvenuto questa mattjna, mercoledì 7, a Santorso.

Secondo le prime informazioni, alle 7 in via IV Novembre, due auto, una Toyota Auris e una Smart si sono scontate frontalmente e quest'ultima si è cappottata fuori strada. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo e consegnarlo ai sanitari del Suem 118. Le sue condizioni sono gravi ma l'uomo non è in pericolo di vita. Ferito anche l'altro conducente.