Si toccano con la bici e finiscono a terra: grave una 44enne

Nel tardo pomeriggio di venerdì, i sanitari del Suem 118 sono intervenuti a Sandrigo per un incidente stradale che ha coinvolto due persone. Un uomo ed una donna, in sella alla loro bicicletta, stavao percorrendo via Gavani quando, verosimilmente per evitare un cane, si sono toccati e sono finiti a terra.

Ad avere la peggio è stata la donna, che cadendo ha battuto la testa ed ha perso conoscenza. I sanitari l'hanno quindi trasportata al San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.