Esce dal carraio e si schianta contro un'auto: feriti entrambi i conducenti

Sabato mattina, poco dopo le 9, C.R., 47enne di Sandrigo, uscendo da un passo carraio di privata abitazione di via Chiesa Ancignano, alla guida di autovettura BMW, per cause in corso di accertamento non ha notato che stava sopraggiungendo una Fiat Doblò e si è immesso in strada.

Inevitabile l'impatto da parte di S.L., 51enne di Sandrigo, che stava percorrendo alla guida del Doblò. A causa della violenza dell'impatto, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo il conducente della BMW, che è rimasta incastrata nel passo carraio.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati dalle ambulanze 118 al Pronto Soccorso di Vicenza in codice giallo. Pulizia e messa in sicurezza della strada a cura della società Sicurezza e Ambiente.

La Polizia locale Nordest Vicentino - Distaccamento di Sandrigo, ha proceduto al rilievo del sinistro ed alla regolazione del traffico veicolare, che è tornato alla normalità intorno alle 11.