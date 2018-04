Sandrigo, tre auto si scontrano frontalmente: due feriti gravi

Due persone in ospedale con codice giallo di media gravità. È questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto verso le 15:40 di mercoledì ad Ancignano, frazione di Sandrigo.

Per cause ancora da accertare i veicoli si sono scontrati semi-frontalmente in via Santa Croce lungo la strada Provinciale 248. A soccorrere i due conducenti rimasti feriti i sanitari del Suem.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino per ricostruire la dinamica del sinistro.