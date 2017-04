Sandrigo, Toyota centra un motorino: due 18enni feriti

Diciotto anni il conducente della Toyota Yaris e della stessa età i due ragazzi in sella al motorino che la macchina ha investito. L'incidente, avvenuto alle 18:30 di venerdì vicino a Piazza Marconi a Sandrigo, ha visto coinvolti tre giovanissimi.

Il 18enne di Sandrigo alla guida dell'auto stava procedendo verso Via Bassano quando all'incrocio con via Monte Grappa ha attraversato l'incrocio senza accorgersi sulla sinistra arrivava il motociclo 125 condotto da B.L., di Rossano Veneto, con a bordo un' altro ragazzo di Tezze su Brenta.

Il motociclista, probabilmente in sorpasso della colonna formatasi dal grande afflusso di traffico, non è riuscito ad evitare l'urto con lo spigolo posteriore sinistro della Toyota Yaris, venendo sbalzato, assieme al passeggero, decine di metri più avanti.

Sul posto sono arrivate due autoambulanze del Suem per il trasporto del motociclista ed del passeggero presso il pronto soccorso di Vicenza, in codice giallo, dove sono stati sottoposti ad accertamenti per ferite a quanto sembra non gravi. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti da una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino, coadiuvati da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Sandrigo."