Auto cappottata dopo il frontale: un ferito

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 14.30 circa di venerdì. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Chizzalunga lungo la provinciale 119 a Sandrigo per lo scontro tra due automobili, una Volkswagen e una Skoda Ottavia, quest'ultima finita nel fossato.

I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre il ferito dell’auto rovesciata era già assistito dal personale del SUEM 118. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso de vigili del fuoco sono terminate poco dopo un’ora e mezza.