Autobus Svt finisce fuori strada: tre feriti

Paura martedì mattina a Sandrigo per un atobus delle Svt finito fuori strada in via San Sisto all'altezza delle quattro strade. Il mezzo, proveniente da Breganze, ha rischiato di ribaltarsi inclinandosi a lato della careggiata dopo essersi spostato mentre un mezzo pesante proveniva dalla parte opposte.

Secondo i primi rilievi della polizia stradale a bordo c'erano diversi studenti che sono usciti infrangendo un vetro del mezzo. Tre di loro sono finiti al pronto soccorso per accertamenti riportando lesioni lievi. Disagi al traffico durante le operazioni di recupero del bus.