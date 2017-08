San Zeno di Cassola, scontro tra auto: traffico in tilt

Nessun ferito ma disagi al traffico è il bilancio dell'incidente avvenuto alle 18 di sabato davanti ai Magazzini Nico di San Zeno di Cassola.



Secondo una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine, una Fiat 500 e una WV Touran si sono scontrate e quest'ultima si è cappottata. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per i conducenti, che non sono ricorsi alle cure del 118.