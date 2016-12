San Vito di Leguzzano: troppi brindisi alla Vigilia, ubriaco fa incidente e scappa

Aveva ecceduto con i brindisi il 57enne di Malo inseguito e fermato dalla polizia locale dopo aver provocato un incidente.



Era mezzanotte e 20 del 24 dicembre, quando una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio, durante il transito in piazza Marconi del Comune di San Vito di Leguzzano, notava una Ford Fiesta che, durante la manovra di retromarcia in uscita dalla piazza, andava ad urtare contro una Fiat Stylo in sosta. Il conducente, incurante del danno provocato e della presenza della Polizia Locale, si allontanava.

La pattuglia si poneva prontamente all'inseguimento della Ford Fiesta che veniva fermata in via Chiesa. Poichè il conducente presentava i classici sintomi della guida in stato di ebbrezza, veniva accompagnato con il suo consenso presso il Comando di Schio ove veniva sottoposto a prova etilometrica. Poichè la stessa dava esito positivo riscontrando un tasso di alcol nel sangue superiore a 1,50 g/l, il conducente, un 57enne residente a Malo, veniva deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato d'ebbrezza alcolica con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale in orario notturno. Il conducente veniva poi sanzionato per un totale di oltre € 350,00 per altre violazioni, la patente immediatamente ritirata con una decurtazione di 16 punti.