San Vito di Leguzzano, schianto tra due auto e un furgone: grave 50enne e traffico in tilt

Alle ore 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 46 a San Vito di Leguzzano per un incidente tra due auto e un furgone: il bilancio è di una donna ferita e disagi al traffico.

La squadra dei pompieri di Schio ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto una donna 50 enne di Monte di Malo, rimasta incastrata all’interno di una Lancia Dedra. La donna già assistita dal personale del Suem 118 è stata portata in ospedale, come anche un’altra 56 enne di Malo, che era alla guida di Citroen C3 finita nel fossato a fianco la strada: fortunatamente non le sono state dignosticate lesioni o ferite. Illeso anche il conducente 54 enne di Montorso Vicentino alla guida del Fiat Ducato.

La polizia locale di Schio ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro: il Fiat Ducato, proveniente da Vicenza e diretto verso Schio, per cause che sono al vaglio degli agenti intervenuti, andava ad invadere la corsia opposta di marcia. scontrandosi con la Delta prima la Citroen poi.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.