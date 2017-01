San Pietro Mussolino, ciclista 21enne investito da un'auto: è grave

Il giovane è stato travolto mentre, in sella alla sua bicicletta, strava transitando su via del Motto. Immediato l'intervento dei sanitari del Suem 118 che hanno trasferito il ferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove si trova ricoverato in gravi condizioni