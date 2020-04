Camion carico di trucioli di metallo esce di strada e si ribalta: ferito l'autista

Mercoledì, intorno alle 12.45, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Calcara, a Monte di Malo, per il rovesciamento di un camion a rimorchio.

La squadra arrivata dal distaccamento di Schio ha messo in sicurezza il mezzo, mentre l'autista venuto fuori autonomamente dalla cabina e ferito leggermente è stato preso in cura dai sanitari del Suem e poi trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Il camion a rimorchio che trasportava trucioli di metallo, è stato poi recuperato da due autogrù del soccorso stradale.

I Vigili del fuoco hanno vigilato fino alla rimozione del veicolo per escludere il coinvolgimento della linea di metano a media pressione, la cui condotta si trova nel terreno dove si è verificato l’incidente.

