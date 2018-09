Furgone sbanda contro cancello e rompe tubature del gas

Ha perso il controllo del furgone ed è finito contro una cancellata prima, abbattendola, e contro le tubature del gas poi. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio poco dopo la rotatoria dll'Albera, lungo Strada Pasubio, circa alle 14.30. Praticamente illeso il conducente.

Sul posto, oltre al Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, e la polizia locale, per i rilievi e per la gestione del traffico, lungo un'arteria cittadine sempre congestionata.