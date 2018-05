Rossano, frontale tra due auto: due feriti gravi

Due feriti in ospedale con codice giallo. È questo il bilancio dell'incidente che ha visto coinvolte due auto lungo la statale 245 di Rossano Veneto. Per cause ancora in via di accertamento le vetture si sono scontrate frontalmente verso le 17 di giovedì pomeriggio.

I conducenti, un 52enne e una donna di 62 anni, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Oltre il Suem sul posto anche la polizia stradale per i rilievi dell'incidente.