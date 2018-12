Schianto auto-motorino: muore una 59enne

Alle 18.00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Manzoni a Rosa’ per lo scontro tra un ciclomotore e un'auto: deceduta la donna 59enne alla guida delle due ruote. La squadra arrivata da Bassano ha messo in sicurezza i veicoli. Niente da fare purtroppo per la donna dichiarata morta dal personale del Suem 118. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Dalle prime ricostruzioni della polizia locale Ne.Vi. la donna, di origine marocchina, sarebbe stata sbalzata dal motorino facendo un volo di diversi metri e finendo contro una siepe.