Rosà, schianto auto-moto: grave un 27enne

Un violento incidente è costato la frattura delle gambe a un giovane marosticense, B.E. di 27 anni. Verso le 8:30 di lunedì mattina il centauro è scivolato mentre stava guidando la sua Kawasaki e ha colpito una Fiat Punto condotta da un 35enne. Lo schianto è avvenuto in via Travettore a Rosà, all'incrocio tra via Capitello e via Verdi.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale Nevi la Punto ha occupato l'incrocio mentre si stava immettendo in via Verdi proprio mentre sopraggiungeva il motociclista che ha frenato bruscamente perdendo il controllo della Kawasaki che è finito contro l'auto.

L'urto di media entità ha fatto rovinare a terra il conducente del motocliclo che ha riportato gravi lesioni per cui i sanitari del 118 di Bassano del Grappa, prontamente intervenuti sul posto, si sono riservati la prognosi. Rilievi e regolazione del traffico a cura della pattuglia del Distaccamento di Rosà del Comando della P.L. del Nord Est Vicentino.