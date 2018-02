Rosà, grave 24enne investito per strada: camminava ubriaco

La via era quasi completamente al buio e il pedone la percorreva barcollando in quanto ubriaco. Era da poco passata la mezzanotte di ieri e un'auto con al volante un 32enne padovano non ha visto il giovane marocchino lungo il ciglio della strada, investendolo. L'incidente è avvenuto in via dei Prati a Rosà e lo straniero 24enne è finito in ospedale in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione Il padovano alla guida di una Seat Leon ha colpito con la parte anteriore dell'auto il 24enne residente a Schiavon e domiciliato a Mussolente mentre stava camminando nella stessa direzione della vettura. L'impatto ha fatto cadere lo straniero a terra dove ha battuto la testa sull'asfalto procurandosi un grave trauma cranico con ematoma cerebrale. Il giovane, che aveva un tasso alcolemico di 2,70 grammi per litro, è tuttora ricoverato all'ospedale San Bassiano. I carabinieri, accorsi sul posto assieme al Suem, stanno svolgendo le indagini sulla dinamica dell'incidente per appurare le precise responsabilità dei coinvolti.