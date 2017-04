Rosà, camion investe anziano in bicicletta: gravissimo 89enne

Sono apparse da subito critiche le condizioni di F.Z., un signore quasi novantenne (nato nel 1928) di Rosà che verso le 10 di venerdì è stato investito da un autoarticolato in via Capitanio Alessio in centro del suo paese di residenza.

La dinamica dell'incidente, occorso in direzione Bassano su quel pezzo di Valsugana che attraversa Rosà, sono ancora al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto assieme all'ambulanza del Suem della città del Grappa.

In un primo momento era stata vagliata l'ipotesi di un trasporto con l'elisoccorso al San Bortolo, poi invece l'anziano è stato portato al San Bassiano in condizioni molto critiche per i gravi traumi riportati dopo lo scontro con l'autocarro guidato da U.P., 58enne di Villaverla.