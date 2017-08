Rosà, auto cappottata sulla strada: due ferite, una gravissma

Gravissimo incidente, poco prima delle 13 di domenica, a Rosà.



Secondo le primime informazioni, lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via Carpellina e via Ca' Borini. All'origine ci sarebbe una mancata precedenza da parte dalla conducente di una Golf, una 21enne del posto, che ha centrato in piena una Peugeot 107, sulle quali viaggiavano una donna 47enne con la figlia minorenne, sempre residenti a Rosà. L'auto con a bordo le due donne è stata catapultata fuori strada e si è cappotata.



La conducente è stata trasportata all'ospedale in codice rosso, meno grave la ragazzina. Sul posto, oltre al Suem 118, anche i vigili del fuoco di Bassano e le forze dell'ordine.