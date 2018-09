Romano d'Ezzelino, si schianta contro ringhiera e abbatte pilone della luce

Si è schiantato a folle velocità, lungo il rettilineo di viale Europa, contro la ringhiera dell'abitazione al civico 32 e ha abbattuto un palo della luce. L'incidente èavvenuto nella notte di sabato, circa alle 4.30.

Secondo quanto si apprende, il giovane al volante della Golf, P.M., non ha riportato lesioni serie e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e la polstrda, per i rilievi del caso.