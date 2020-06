Schianto tra autoarticolato-auto e furgone: conducente intrappolato nella vettura

Incidente nel pomeriggio di venerdì a Fellette di Romano d'Ezzelino, tre i mezzi coinvolti.

Secondo le prime informazioni pervenute un autoarticolato avrebbe invaso la corsia entrando in collissione con un'auto ed un furgone. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco per il conducente della vettura in quando dopo l'impatto è rimasto incastrato tra le lamiere. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del Suem 118.