Romano D'Ezzelino, frontale auto-furgone: grave un 41enne

Incidente poco prima dell'alba in via Nardi a Romano d'Ezzelino. Per cause in corso di accertamento un Furgone Ducato si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto. Ad avere la peggio il conducente di quest'ultima autovettura che, all'arrivo dei pompieri chiamati per la messa in sicurezza della strada, era fuori dall'abitacolo, riverso a terra.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem e portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Bassano.