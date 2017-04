Roana, auto esce di strada: un morto e due feriti gravi

Un morto e due feriti gravi. È questo il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto domenica mattina verso le 6:30 in via Gallia a Canove di Roana, sulla strada che porta ad Asiago. Ancora non si conosce la dinamica dello schianto che è costato la vita a una persona.

Dalle prime ricostruzioni una Golf sarebbe uscita di strada in maniera autonoma e il conducente è stato sbalzato fuori dall'auto perdendo la vita. Gli altri due passeggeri, rimasti incastrati tra le lamiere, sono invece stati portati d'urgenza all'ospedale di Asiago.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato gli occupanti, il Suem e i carabinieri, ancora impegnati nei rilievi.