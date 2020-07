Anziano perde il controllo dell'auto tra i tornanti: scampato pericolo per un 92enne

Mercoledì mattina, poco prima delle 10:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sp 246 in contrada Floriani a Recoaro Terme per la fuoriuscita di strada di un anziano automobilista: rimasto leggermente ferito.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza la Volkswagen Golf condotta da un 92enne finita nel tratto di strada appena percorso dopo aver affrontato un tornante in salita. Il conducente era già stato preso in cura e assistito dal personale sanitario del Suem per essere portato per dei controlli in pronto soccorso.

La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo l’assistenza al soccorso stradale per il recupero dell’auto.