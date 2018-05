Recoaro, auto sbanda e finisce nella scarpata: grave un ragazzo

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente stradale avvenuto sabato sera verso le 22:00 a Recoaro Mille in Strada delle Casare. Un'auto con a bordo tre ragazzi, appena usciti da una festa che si stava svolgendo nei pressi degli impianti di risalita, è uscita di strada affrontanto una semicurva ed è finita in un dirupo

La Panda, sbandata per la troppa velocità è rotolando nella scarpata cappottandosi e finendo la sua corsa addosso a una pianta. I passeggeri dell'auto sono riusciti ad uscire da soli dall'abitacolo mentre il conducente è stato aiutato a scendere dai vigili del fuoco intervenuti per la messa in sicurezza del luogo. Il ragazzo alla guida della Panda - andata completamente distrutta - è stato soccorso dai sanitari del Suem che l'hanno trasportato in ospedale con un codice di media gravità.