Travolto da mezzo pirata, 16enne in rianimazione: l'appello della polizia

Gravissimo incidente alle 18 e 20 a Fara Vicentino.



Un sedicenne di Sarcedo, sul lato destro della carreggiata stava spingendo a mano il proprio ciclomotore in via Ortigara con direzione Sarcedo. Poco prima del Ponte sull'Astico, così come riferito da un suo conoscente che lo seguiva a piedi, veniva urtato da tergo da un veicolo e sbalzato a lato strada, finendo nella scarpata lato destro. Il giovane veniva soccorso e trasportato al reparto di rianimazione di Vicenza con trauma cranico.

Il conducente del veicolo non si fermava sono in corso accertamenti sui varchi e sugli impianti di videosorveglianza pubblici e privati, i cui dati verranno aggiunti alla descrizione del veicolo fornita dai testimoni.

L’appello della Polizia Locale